Yannick (52) probeerde zijn dochter te redden, even later vond de politie zijn lichaam terug in het water

Al minstens 23 mensen zijn om het leven gekomen bij de zware overstromingen in ons land. Onder hen Yannick Specks (52), die woensdagavond op zijn quad was gesprongen om zijn dochter te helpen die vastzat in haar woning. Donderdagavond werd zijn levenloze lichaam teruggevonden.

“Wij zitten vast op de tweede verdieping en hebben dringend hulp nodig.” Toen Yannick die noodoproep van zijn dochter ontving, sprong hij meteen op zijn quad. “Hij wilde zijn dochter gaan helpen”, zegt jeugdvriend Alain. Vader en dochter wonen allebei in het Luikse Olne, maar Yannick was veel minder getroffen door de overstromingen. “Zodra het enigszins kon, schoot hij ter hulp. Hij vertrok woensdagavond om 23 uur. Sindsdien vernamen we niets meer van hem.”

Yannick is nooit bij zijn dochter aangekomen. Zijn lichaam werd donderdagavond door de politie gevonden ter hoogte van de hoofdweg tussen Trooz en Chaudfontaine. De weg was veranderd in een waterstroom. Zijn dochter kon worden geëvacueerd door de hulpdiensten.

Yannick was technisch directeur bij een bouwfirma en laat niet enkel een dochter, maar ook een zoon, broer en partner achter. “De familie is diep bedroefd”, zegt Alain. “Het is een vreselijk verhaal en het is lang niet het enige drama. Er zijn nog steeds tientallen families in de streek die bang afwachten op nieuws van vermisten.”