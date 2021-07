Biden werpt zich op als redder van burgers “gefaalde staat” Cuba. Maar hoe zuiver zijn de motieven van de president?

Sinds de start van de opstanden op Cuba zitten de Cubanen nog verder in de miserie. Ze hebben onvoldoende vaccins, hun mobiel internet is geblokkeerd en de economie duikt de dieperik in. Amerikaans president Joe Biden haalde uit naar het beleid. Hij noemde Cuba een “gefaalde staat” en wierp zich op als redder. Hij is bereid vaccins te sturen en wil de toegang tot het internet herstellen. Een pleister op de wonde, maar lang geen oplossing voor de Cubaanse crisis.