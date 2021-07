Derde keer, goede keer? Istanboel mag Champions League-finale in 2023 organiseren

Het Turkse Istanboel mag in 2023 de finale van de Champions League in het Atatürkstadion ontvangen, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA vrijdag bekend.

Aanvankelijk was Istanboel aangewezen voor de finale van afgelopen seizoen tussen Manchester City en Chelsea, maar vanwege de beperkende maatregelen tegen het coronavirus werd er een tweetal maanden geleden beslist om de finale te verhuizen naar Porto. Ook in 2020 werd de finale door de coronapandemie verplaatst van Istanboel naar Portugal. Toen vond die plaats in Lissabon.

De finale van 2023 was al toegewezen aan München, maar de Zuid-Duitse stad zal nu moeten wachten tot 2025. In 2024 wordt de CL-finale gespeeld in het Londense Wembleystadion. Komend seizoen wordt de finale in Sint-Petersburg afgewerkt.

Met het Baskische Bilbao en de Ierse hoofdstad Dublin, die in extremis wegvielen als gaststeden voor EURO 2020, werd er een regeling getroffen om de financiële verliezen helpen op te vangen. Dublin mag in 2024 de finale van de Europa League organiseren, Bilbao ontvangt dan de finale van de Champions League bij de vrouwen en een jaar later de finale van de Europa League. In 2022 wordt de Champions League-finale bij de mannen gespeeld in het Russische Sint-Petersburg.