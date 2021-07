Brandweerman Cedric was in Luik voor reddingsactie: “We hebben mensen moeten achterlaten. Soms moet je harde keuze maken”

Wat het woeste water kan doen met auto’s en huizen hebben we de afgelopen dagen genoeg gezien. Voor reddingsteams is het dan ook levensgevaarlijk om in die omstandigheden mensen te moeten evacueren. “Het is waar we elke dag voor oefenen. Alleen, je riskeert hier elk moment met de schroef van de reddingsboot iets te raken wat je niet ziet in het vuile water. En dan ben je verloren. Want de stroming is extreem ”, zegt Cedric Trooskens van Brandweer Zone Antwerpen die net terug is uit Luik.