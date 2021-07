‘Monsieur Boulette’ zag het water tot boven zijn restaurant uitkomen: “Dan weet je dat het voorbij is”

‘Monsieur Boulette’ is een begrip in Verviers en omstreken. Het restaurantje ligt aan de Grand Place van Ensival, net naast Pepinster, en is beroemd voor zijn uitstekende gehaktballen. De chef en uitvinder van het recept, Jean-Luc Gilson (60), ziet met lede ogen aan hoe zijn zaak één grote ruïne is geworden.

Hij woont dertig meter verderop, en zag het donderdag van kwaad naar erger gaan. “Bij mij thuis stond het water al na vijf minuten tot aan mijn knieën. Mijn vrouw en ik zijn steeds hoger in onze woning gaan kruipen, om veilig te blijven. Het was hallucinant. Toen ik naar buiten keek, kon ik mijn restaurant op een gegeven moment zelfs niet meer zien. Het water kwam hoger. Op dat moment weet je dat het voorbij is. Dat alles klaar is voor de schroot.”

Fatalistisch is “monsieur Boulette” niet. Hij heeft gelukkig de beste verzekering genomen die maar kon, zegt hij. “En ik ben dan wel alles kwijt. Het recept voor mijn gehaktballen kent niemand. Die zit veilig opgeborgen in een kluis bij de bank. We komen hier dus wel door. Volgende week hoop ik weer bouletten te verkopen op de markt van Verviers. En deze zaak bouwen we ook weer op.”

