Zulte Waregem werd onlangs twintig jaar en hoopt dat in stijl te vieren. Na een wisselvallig seizoen wordt het zaak om op een constant niveau te presteren. Lukt dat, dan kan Francky Dury in schoonheid afscheid nemen.

Essevee is al even bezig met zijn huiswerk. In mei stelde het al zijn eerste aanwinsten voor. Er was ook geen tijd te verliezen, liefst twaalf spelers vertrokken. Vooral het verlies van Bruno – goed voor ...