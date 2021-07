Anderlecht verliest in generale repetitie kansloos van Ajax

Geen opsteker voor paars-wit, op een week van de competitiestart. Anderlecht verloor kansloos van Ajax met 0-2, maar wat zorgwekkender was: de Brusselaars creëerden amper een doelrijpe mogelijkheid.

Vincent Kompany begon tegen Ajax met – op Lior Refaelov na? – zijn beste elf die momenteel voor handen is, met Amuzu en Verschaeren voorin in een 4-2-2-2. Geen Vlap of Trebel in de kern, wel de jonge Debast en Mehssatou in de basis. Ook geen Mykhaylichenko of Cobbaut, zij speelden eerder op de dag tegen OFI Kreta (1-1). Ajax kwam ook met een mix tussen jonkies en gevestigde waarden: de meeste internationals van de Nederlandse recordkampioen genieten nog van vakantie. Toch begonnen de Nederlanders met Tadic, Schuurs, Haller en Labyad in de basis.

De partij – voor zo’n zesduizend fans – begon met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de wateroverlast in ons land. Het eerste kansje was voor Ajax, maar het voorzet/schot van Labyad miste doel. Anderlecht koos opnieuw resoluut voor uitvoetballen via Van Crombrugge, maar dat liep bijna mis toen de aanvoerder de bal kwijtspeelde aan Haller. Anderlecht leek achterin onder de indruk, Haller kon simpel binnenkoppen op voorzet van Tadic: 0-1. Mehssatou zag af achterin tegen Tadic, en Haller kon een voorzet net niet binnen werken.

Op het kwartier combineerden Amuzu en El Hadj mooi, maar Magallan was bij de pinken om Amuzu het scoren te beletten. Ondertussen trof Kudus aan de overkant de deklat, maar de Ghanees stond buitenspel.

De partij verwaterde wat, Anderlecht probeerde wel te komen maar miste daadkracht voorin. Wesley Hoedt probeerde het dan maar vanop de middenlijn, de bal ging maar nipt naast de kooi van Pasveer.

Refaelov en Thelin

Vlak na rust werd Amuzu alleen voor Pasveer gezet door Ashimeru, maar hij stift de bal naast. De grensrechter vlagde dan wel voor buitenspel, maar die bal had altijd binnen gemoeten. Anderlecht zag af van zodra Tadic op het gaspedaal ging staan. De Serviër bediende Labyad, die de bal teruglegde op Haller en die scoorde zijn tweede van de avond. Even later schoot Jensen de bal net over.

Ondertussen bracht Kompany er met Thelin en Refaelov wat meer ervaring in, en Anderlecht kon – ook mede door een pak jonkies bij Ajax – de bal wat beter in de ploeg houden. Maar tot kansen kwam het amper. Een keertje, toen Thelin de bal aflegde op El Hadj en die de bal naast schoof. Maar gedurende negentig minuten was het te weinig, Anderlecht heeft nog een pak werk voor de boeg.

Doelpunten: 7’ Haller (Tadic) 0-1, 55’ Haller (Labyad) 0-2

Gele kaarten: 90’ Magallan

Anderlecht: Van Crombrugge, Mehssatou, Debast, Hoedt, Gomez, Ashimeru (60’ Refaelov), Cullen, Kana, Verschaeren, El Hadj, Amuzu (60’ Kiese Thelin)

Ajax: Pasveer, Mazraoui (79’ Regeer), Schuurs, Magallan, Baas, Jensen (70’ Fitz-Jim), Labyad (60’ Ekkelenkamp), Taylor, Haller (82’ Rasmussen), Tadic, Kudus (67’ Martha)