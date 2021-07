Zeker 120 doden en 1.300 vermist in 3 landen: “Zoiets komt maar eens in de 200 jaar voor”

Een ongeziene wolkbreuk in drie landen, met nu al minstens 120 doden en minstens 1.300 vermisten. Zo extreem en uitzonderlijk was de regenval van de afgelopen dagen.

“Statistisch gezien komt zoiets maar eens in de 200 jaar voor”, zegt weerman David Dehenauw. Het record werd gebroken in Jalhay, bij Luik. “Daar viel in twee dagen tijd 271,5 mm, of drie keer zo veel regen als wat normaal in een maand valt.”

In Spa was dat 217 liter en in Mont Rigi 192,4 mm. Op meerdere plaatsen in de provincies Luik, Luxemburg en Namen werd meer dan 100 mm in 48 uur gemeten. Dat komt gemiddeld maar eens om de 20 à 30 jaar voor in die streken.

In Vlaanderen werd Ransberg, in het oosten van Vlaams-Brabant, het zwaarst getroffen met 77 mm regen in 48 uur, gevolgd door Maasmechelen met 70 mm. Dat is wat daar gemiddeld in een maand valt.