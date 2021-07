Hendrik Van Crombrugge zag werkpunten na de nederlaag tegen Ajax: “We zullen moeten hameren op offensieve efficiëntie”

Anderlecht verloor zijn generale repetitie voor de competitie met 0-2 tegen een dominant Ajax. Bij paars-wit stond Hendrik Van Crombrugge in het doel. De aanvoerder van Anderlecht noemde het een leerrijke wedstrijd: “Onze werkpunten zijn nog eens blootgelegd.”

In het Astridpark waren de Amsterdammers duidelijk de betere ploeg. Dat besefte ook Van Crombrugge. “Ajax is nu eenmaal een sterke tegenstander. We wisten waar we ons aan konden verwachten”, vertelde hij na de wedstrijd voor de camera van PlaySports. “”Ze waren vandaag ook enorm efficiënt. Van de drie kansen die ze hadden, gaan er twee binnen. Het verschil in kwaliteit was wel duidelijk, denk ik. Onze werkpunten zijn ook nog eens blootgelegd.”

En wat mogen die werkpunten dan wel zijn? “Vooral dat we dit seizoen zullen moeten hameren op offensieve efficiëntie. We hebben in de eerste plaats al te weinig gecreëerd, op dat vlak moeten we zeker nog stappen zetten. Defensief stond het naar mijn gevoel wel goed. We hebben niet veel weggegeven. Dus die zaken moeten we meenemen naar volgende week.”

Ajax liet de thuisploeg eigenlijk nooit echt in de match komen. De offensieve kwaliteiten van paars-wit werden goed lamgelegd. “Ajax hanteert een volledig andere speelstijl dan de Belgische ploegen. We hebben een filosofie die zijn kwaliteit heeft, maar ook zijn zwaktes”, analyseerde Van Crombrugge. “Een sterke tegenstander zoals Ajax is in staat om die kwaliteiten lam te leggen en die zwaktes bij momenten bloot te leggen. Maar over het algemeen kunnen we redelijk tevreden zijn over deze wedstrijd, want we zijn niet weggespeeld.”

Volgende week de Brusselse derby

Voor Van Crombrugge waren het zijn eerste minuten in het Astridpark in acht maanden, nadat hij vorig jaar lange tijd out was. “Het voelde wel een beetje raar, want het was toch al acht maanden geleden dat ik hier op het veld gestaan heb. Ik ben vooral blij voor mezelf dat ik er fysiek terug sta en dat ik terug 90 minuten kan spelen. Ik hoop nu opnieuw belangrijk te zijn voor de ploeg.” En daar mag hij volgende week al mee beginnen. Dan opent paars-wit immers zijn seizoen met de Brusselse derby tegen Union. “Mooier kan niet, toch?”, sloot Van Crombrugge af.