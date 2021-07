Ruud Vormer blijft ook na actieve carrière verbonden aan Club Brugge: “Mijn mentaliteit past bij de club: niet lullen, maar poetsen”

Een familiebezoek kost Ruud Vormer (33) de strijd om de Belgische Supercup tegen KRC Genk. De aanvoerder van Club Brugge zit – nadat een familielid positief testte op corona – in quarantaine. “Ik ben zelf negatief getest, voel me kiplekker, maar moet tot zaterdag thuisblijven en mag niet spelen. Ongelooflijk balen”, zegt de Nederlander in de Nederlandse krant De Telegraaf.