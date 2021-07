Ritchie De Laet, het boegbeeld van Antwerp, legt de lat nog wat hoger: “Nu moeten we meedoen voor de titel”

Na Refaelov ook Mbokani weg, weer een nieuwe coach, nieuw systeem, al zes volwaardige transfers waaronder één van zes miljoen, (uiteraard) miserie met Lamkel Zé: aan actua geen gebrek bij Antwerp. Met Ritchie De Laet (32) – huidig boegbeeld op de Bosuil – blikken we vooruit op het vijfde seizoen van de Great Old sinds de terugkeer naar eerste klasse. Het seizoen waarin het Club Brugge de loef afsteekt? “Dat is alleszins onze bedoeling.”