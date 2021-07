De start van de Jupiler Pro League is in zicht: vijf dingen om te onthouden van vorig seizoen, van revelatie KV Oostende tot flopseizoen AA Gent en Standard

De start van de Jupiler Pro League is in zicht. Vrijdag is het zover, dan wordt het seizoen 2021-2022 afgetrapt. Ben je nog niet helemaal mee met wat we mogen verwachten? Geen paniek. Een hele week lang loodsen wij u naar de start van de competitie door dagelijks vijf dingen om te onthouden of om naar uit te kijken aan u voor te stellen. Vandaag vijf dingen om in je achterhoofd te houden van vorig seizoen.