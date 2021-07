Politiek zoekt antwoorden: hoe kan het dat honderden mensen urenlang moesten wachten op hun redding?

Waarom moesten honderden mensen urenlang wachten op hun dak vooraleer ze gered konden worden? Voor Waals regeringsleider Elio Di Rupo is het duidelijk: er is een tekort aan middelen bij de reddingsdiensten. Vooral het terugschroeven van de Civiele Bescherming in 2017 door Jan Jambon wordt op de korrel genomen. De Vivaldipartijen willen die grote hervorming herzien.

“Wanneer huizen instorten, dan is dat te wijten aan de kracht van het water. Maar wanneer we niet in staat zijn om de slachtoffers van rampen te bereiken, dan moeten we daar lessen uit trekken.” Waals ...