Een oma, een moeder en haar dochter: onder meer naar deze vermisten wordt gezocht

Naar zeker 20 vermisten wordt nog gezocht in het Luikse, zei minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vrijdag in Luik. Intussen hebben een aantal onder hen ook een gezicht gekregen. Van een aantal wordt gevreesd dat ze onder het puin van hun ingestorte woning liggen.

In Verviers hebben Christine Rotheudt en haar moeder,Jannine Van Bossche-Rotheudt, sinds donderdag geen teken van leven meer gegeven. Ze wonen in de rue de Renoupré in Verviers. Hun woning is deels ingestort.

In Pepinster is de familie van Paulette Kerf (84) erg ongerust. “Ze woont in een appartement aan de rue Hubert Halet in Pepinster en een deel van haar gebouw is ingestort, net als andere huizen in de buurt. De laatste keer dat we van haar hoorden was op donderdagochtend. Ze was erg in paniek “ zegt France Edinburgh.

Ook in Pepinster is de familie van Arlette Bordais (68 jaar) radeloos. Ook haar huis is deels ingestort. Er wordt voor het ergste gevreesd.

De zus van Philippe Caro maakt zich ernstig zorgen om haar broer. Hij heeft geen teken van leven meer gegeven. En dat is zeker niet zijn gewoonte.

Philippe Caro Foto: sp

Een echtpaar uit Verviers, dat sinds woensdag vermist was, is vrijdagmiddag veilig en wel teruggevonden.