Pfizer telt miljoenen neer voor schikking over EpiPen

Farmabedrijf Pfizer en twee dochtermaatschappijen tellen 345 miljoen dollar neer voor een schikking rond het flink opdrijven van de prijs van anti-allergieprik EpiPen. Dat middel werd jaren terug op de markt gebracht door farmaceut Mylan, dat vorig jaar werd samengevoegd met Pfizers dochter Upjohn. In 2016 gingen de prijzen opeens in sneltempo met honderden procenten omhoog.

De zaak leidde destijds tot veel ophef in de Verenigde Staten. Inmiddels bestaat er een alternatief voor de levensreddende prikpen tegen gevaarlijke allergische reacties. Maar dat was toen nog niet het geval. Mensen die het middel moesten kopen, werden daarom met veel extra kosten opgezadeld.

“Geen schuld bekend”

Door honderden miljoenen dollars aan vergoeding uit te keren, is de zaak nog niet klaar. Er loopt ook nog een procedure van onder meer verzekeraars en pensioenfondsen, die ook claimen gedupeerd te zijn. Daarmee is nog geen schikking overeengekomen.

In de EpiPen-rechtszaken heeft Mylan in de loop der jaren veel beschuldigingen over zich heen gekregen. De laatste tijd draaide de kwestie vooral om de bewering dat Mylan rivaal Teva in een schikking over iets anders zou hebben betaald om de ontwikkeling van een goedkoper alternatief voor EpiPen op te schorten. Een woordvoerder van Pfizer laat weten dat het concern geen schuld bekent en ervan overtuigd blijft dat er correct is gehandeld.