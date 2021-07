Eindelijk een beetje zon in vooruitzicht

Er hangen zaterdagochtend in vele streken lage wolken die vooral in de Ardennen het zicht soms belemmeren. Na dit ochtendgrijs verschijnen er opklaringen die in de namiddag over het noorden en in het centrum vrij breed worden. Over de zuidelijke landshelft kan het bewolkter blijven, vooral dan langs de noordelijke flanken van de Ardennen. Het wordt warmer bij maxima van 19 à 22 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 24 à 25 graden elders, meldt het KMI.