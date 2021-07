Dertig ton erwten belandt op de weg nadat vrachtwagen kantelt bij rotonde: “Als dit overdag gebeurd was...”

Zonnebeke / Langemark-Poelkapelle / Wervik - Een vrachtwagen met dertig ton erwten voor een groentebedrijf in Langemark kantelde ’s nachts plots om bij een rotonde in Geluveld. De lading belandde deels op de weg en vernielde een haag, een verkeersbord en de afsluiting van een discotheek. Brandweer en takeldiensten waren een hele nacht in de weer om de vrachtwagen te takelen en de erwten op te ruimen. “Als dit overdag gebeurd was, zou er heel wat hinder geweest zijn: dit is een van de drukste rotondes in Groot-Zonnebeke.”

Brandweer Westhoek werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur opgeroepen voor een ongeval aan de rotonde van de Menen-, Wervik- en Kruisekestraat bij de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld. Een vrachtwagen met een lading erwten kantelde om en vernielde een stuk haag, een verkeersbord en een deel van de afsluiting van de parking bij discotheek Holiday Club.

De erwten belandden op de rijbaan en in de graskant bij de rotonde. Foto: Thijs Pattyn

“Er was geen ander voertuig betrokken bij het ongeval”, zegt luitenant Luc Lewyllie van brandweerpost Zonnebeke. “De vrachtwagenchauffeur is licht gewond.”



De Fransman ging niet onmiddellijk naar het ziekenhuis, maar bleef nog een tijdje bij de vrachtwagen. De baas van de transportfirma Duquenne uit Nord-Pas-de-Calais kwam ter plaatse en er werd ’s nachts overgegaan tot de nodige opruim- en takelwerken. Twee takelwagens kwamen de vrachtwagen rechttrekken en een kraan en wiellader schepten de erwten stelselmatig op bij de rijbaan en de graskant van de rotonde. De erwten werden overgeladen in aangevoerde containers.

Een haag, verkeersbord en afsluiting van een discotheek raakten beschadigd. Foto: Thijs Pattyn



“We hebben geluk dat we in deze streek volk hebben dat goed kan werken met deze opgevorderde machines waardoor de werken goed vorderden”, aldus Lewyllie. “De lading erwten weegt ongeveer dertig ton en is bestemd voor diepvriesgroentebedrijf Dejaeghere bij het Langemarkse dorp Sint-Juliaan. Daar zullen ze gestockeerd worden in afwachting van de vernietiging, want ik denk dat deze erwten niet meer eetbaar zijn.”

De erwten werden stelselmatig opgeschept en overgeladen in containers. Foto: Thijs Pattyn

De opruimwerken namen verschillende uren in beslag. Manschappen van de brandweerposten Zonnebeke, Geluwe en Wervik stonden in voor de reiniging van het wegdek en de signalisatie rond de rotonde. “Het is een meevaller dat er weinig verkeer is. Als dit overdag gebeurd was, zou er heel wat hinder geweest zijn: dit is een van de drukste rotondes in Groot-Zonnebeke. Nadat de meeste erwten overgeladen waren, werd de weg nog eens afgespoten”, besluit Lewyllie.

De vrachtwagen werd rechtgetrokken en getakeld. Foto: Thijs Pattyn