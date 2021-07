Nu al eerste coronageval in olympisch dorp, besmettingen in Tokio blijven stijgen

In het olympisch dorp is een eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het organisatiecomité van de Olympische Spelen in Tokio zaterdag.

Het eerste geval van corona in het atletendorp werd vastgesteld bij aankomst van de persoon, zegt woordvoerder Takaya Masa. De persoon die positief testte, wordt omschreven als “een personeelslid dat betrokken is bij de Spelen”. Het zou niet om een atleet gaan, wellicht gaat het om iemand uit de omkadering van één van de delegaties.

De organisatoren wilden vanwege privacyredenen geen verdere details geven, meldde persagentschap Associated Press. De persoon is geen inwoner van Japan en werd intussen voor 14 dagen in quarantaine geplaatst.

De Spelen starten volgende week vrijdag en duren tot en met zondag 8 augustus. In Japan zijn strenge coronamaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat het mondiale evenement kan doorgaan. “We doen alles wat we kunnen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Als we ontdekken dat er besmettingen zijn, hebben we een plan om dat aan te pakken,” aldus het organisatiecomité.

Noodtoestand

Met minder dan een week te gaan voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio, is de Japanse hoofdstad niet in de stemming om het aftellen te vieren, aangezien het aantal lokale coronabesmettingen blijft stijgen en afgelopen maandag een noodtoestand werd afgekondigd tot 22 augustus.

Bijna alle olympische evenementen zullen achter gesloten deuren plaatsvinden en voor tienduizenden deelnemers, van atleten tot officials en journalisten uit het buitenland, gelden strenge beperkingen.

Die maatregelen zijn echter niet voldoende om de bevolking gerust te stellen in Japan, waar in Tokio de afgelopen dagen dagelijks bijna 1.300 nieuwe gevallen van het coronavirus zijn vastgesteld.