Overstromingsgevaar is nog niet geweken in Vlaanderen: situatie blijft op twee punten kritiek

/ Rotselaar / Leuven / Halen - De situatie blijft op twee punten in ons land kritiek, dat zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het gaat om Halen in Limburg en Rotselaar in Vlaams-Brabant. Maar ook in Leuven blijft het uitkijken.

Overal blijven de waterpeilen uitzonderlijk hoog staan, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij. “In veertig jaar dat we op sommige punten al meten, hebben we nog nooit zo’n hoge waterstanden gemeten.”

Hoewel het nu gestopt is met regenen, moet al het opgehoopte water nog wegspoelen. Zo blijven de waterpeilen in Halen voorlopig nog stijgen. Aan de Velpe is er opzettelijk een gat gemaakt in de dijk om Halen, dat al onder water staat, te ontlasten. “De Velpe en de Geten staan al heel hoog en de piek is nog niet bereikt. Het is afwachten; want de wachtbekkens daar zijn al volledig gevuld.”

Aan de Maas lijken de dijken voorlopig wel stand te houden, zegt provinciegouverneur Jos Lantmeeters. Daar was het vooral bang afwachten in Maaseik. “De Maas is op zijn hoogste punt nu wel aan het zakken. Er is al een meter water weg. De dijken hebben het dus kunnen houden. Wel hebben we aan de andere kant nu het grondwater dat opkomt. Defensie is bezig met de dijk vol te leggen met bigbags en het ziet er goed uit. Iedereen is er terug huiswaarts kunnen gaan.”

Herk-de-Stad heeft minder geluk: daar brak de dijk van het Demerbekken wel. “Defensie is ter plaatse, een tiental huizen is daar bedreigd.”

Dagen overlast

Ook in Rotselaar is de piek nog niet bereikt. “De Winge blijft er stijgen. Daardoor is de streek aan de E314 en aan de Holsbeeksteenweg nog bedreigd. Mensen zitten er al met natte voeten en dat zal nog niet snel voorbij zijn”, zegt Smet.

“We houden Leuven nog in de gaten, waar de Dijle zeer hoog staat. En in Buizingen is het station ondergelopen door de Zenne.”

Medewerkers van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn al dagen aan het werk om het water te sturen. “Sluizen openen of sluiten, bermen afgraven om weilanden onder water te zetten. We proberen het water te sturen en om te leiden waar mogelijk”, zegt Smet. “Het is duidelijk dat deze situatie nog een aantal dagen zal duren voor het normaliseert. Er moet nog heel veel water weggewerkt worden en door de rivieren stromen. En dan moeten we de wacht bekkens leeg zien te krijgen voor de volgende regenbui.”

Foto: Serge Minten

Foto: Raymond Lemmens