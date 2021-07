Vliegtuig uit Syrië met IS-moeders en hun kinderen is geland

Het vliegtuig met aan boord zes IS-vrouwen en hun tien kinderen die in een Syrisch vluchtelingenkamp verbleven, is aangekomen in ons land. Dat heeft het federaal parket bevestigd.

Het is de eerste keer dat België actief kinderen en hun moeders repatrieert uit Syrië. De moeders gaan rechtstreeks van de luchthaven naar de gevangenis. De kinderen zullen toevertrouwd worden aan een jeugdrechter. Ze worden op termijn ofwel bij familie ondergebracht of geplaatst in een pleeggezin.

Zaterdag organiseert het federaal parket om 11.30 uur een persconferentie over de zaak.