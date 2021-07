Ook vakantieverkeer ondervindt hinder van wateroverlast

Het is zaterdagochtend hier en daar al FLINK aanschuiven op de Europese snelwegen richting de populaire vakantiebestemmingen. Zo stond er omstreeks 9.40 uur al tot 3 uur file in Zwitserland, Italië en Oostenrijk. Bovendien brengt de wateroverlast in eigen land, maar ook in Duitsland, Nederland en Zwitserland extra hinder met zich mee op belangrijke vakantieassen. Dat meldt mobiliteitsvereniging VAB.

Het is vandaag/zaterdag weer een rode zaterdag op de Europese wegen. Voorlopig is er vooral druk verkeer in Zwitserland richting Italië en in Italië zelf, en in Oostenrijk richting Slovenië. In eigen land wordt vandaag druk verkeer verwacht op de wegen richting het zuiden omdat ook in Midden-Nederland de schoolvakantie start.

In Duitsland zijn nog enkele wegen afgesloten in beide richtingen door de wateroverlast. Het gaat om de A1 ter hoogte van Leverkusen, de A44 bij Düsseldorf-Noord en de A61 ten zuidwesten van Keulen. Op de A3 Würzburg-Neurenberg staat een lange file, het is er 1 uur aanschuiven.

In Frankrijk is er vooral druk verkeer vanaf Luxemburg op de A7 Lyon-Orange en op de klassieke knelpunten. Je verliest er op verschillende plekken al tot 2 uur tijd.

In Zwitserland staat op de A2 Basel-Chiasso al de hele nacht file. Je moet er momenteel rekening houden met 2 uur 55 minuten vertraging. Ook op de A13 richting de San-Bernardinotunnel, de alternatieve route, moet je momenteel al 2 uur en 10 minuten aanschuiven.

In Italië staat er veel file op de route tussen Como en Firenze via de A9, A50 en de A1: in totaal verlies je er 1 uur 25 minuten.

In Oostenrijk richting Slovenië staat er momenteel 1 uur 35 minuten file voor de Karawankentunnel op de A11.