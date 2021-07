Olivier Giroud kondigt zijn vertrek bij Chelsea aan

De Franse aanvaller Olivier Giroud heeft zijn vertrek bij Chelsea aangekondigd. Hij wordt al een hele tijd in verband gebracht met een overgang naar AC Milan. Mogelijk wordt de transfer zaterdag officieel bekendgemaakt door de Rossoneri.

In een bericht op Twitter dankt Giroud de fans, ploeggenoten en coaches voor zijn tijd bij Chelsea. “Aan al de ‘Blues’, mijn ploeggenoten, coaches, de hele club. Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle speciale momenten. Ik start nu een nieuwe reis met een licht en blij hart. Onze overwinningen in de FA Cup, Europa League en Champions League waren geweldig”, aldus Giroud.

De 34-jarige Giroud kwam in 2018 over van Arsenal. De Franse international, met zijn land actief bij het afgelopen EK, maakte voor Chelsea 39 doelpunten in 119 wedstrijden. Na de komst van de Duitsers Kai Havertz en Timo Werner kwam Giroud het voorbije seizoen minder in actie voor Chelsea. Hij zou bij AC Milan al een medische keuring hebben ondergaan.