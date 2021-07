4.580 melden zich aan op ‘Helpen Helpt’

Al bijna 4.600 mensen hebben zich ondertussen aangemeld op Helpen Helpt. Het platform van Rode Kruis Vlaanderen werd vrijdagmiddag pas opnieuw opengesteld maar kan dus onmiddellijk op veel steun rekenen.

Mensen willen helpen, zoveel is duidelijk. “4.580 mensen hebben zich nu al aangemeld op ons platform”, zegt Jan Poté van Rode Kruis Vlaanderen. “Dat vinden we echt fantastisch. Langs alle kanten komen er vragen hoe ze kunnen helpen.”

De mensen die zich aanmelden, zullen nog niet meteen dit weekend kunnen gaan kuisen in Wallonië. Het Rode Kruis brengt nu nog in kaart wie er waar en wanneer ingezet kan worden. Holderdebolder naar de getroffen gebieden trekken is geen goed idee, klinkt het. “We merken dat er enorm veel inzamelingsacties zijn. En dat is echt een fantastisch gebaar. Maar het is niet de bedoeling om nu massaal naar het rampgebied te trekken. We zouden de mensen toch willen oproepen om te wachten tot er meer duidelijkheid is. De eerste opvang doen wij samen met Croix Rouge Belgique, we zijn daar op voorzien en dat is onze taak. Daarna zullen we mensen en spullen nodig hebben en zullen we dat logistiek ook allemaal kunnen organiseren.”

Wie wil helpen registreert zich dus best op de website Helpen Helpt. Wie spullen heeft om te doneren wacht best op een specifieke vraag van het Rode Kruis. Wie financieel wil helpen kan terecht op: BE70 0000 0000 2525.

Hoeveel geld er al opgehaald werd is niet duidelijk. “We werken met overschrijvingen dus we zullen maandag pas kunnen zien hoeveel er al is binnengekomen. We weten dat onder andere de Nationale Loterij 1 miljoen wil geven, maar verder hebben we geen idee wat er al binnen is gekomen.”

LEES OOK. OVERZICHT. Zij overleefden noodweer niet: Yannick (52) wilde dochter redden, maar kwam nooit aan