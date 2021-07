Zijn splinternieuwe zaak in Durbuy is geruïneerd, maar chef-kok Roger Van Damme wil zaterdag al heropenen

De knop omdraaien, zo heet dat dan. Toppatissier Roger Van Damme heeft met lede ogen moeten aanzien hoe zijn spiksplinternieuwe zaak geruïneerd werd door het water maar dat laat hij nu achter zich. “Ik heb de knop omgedraaid, zaterdag gaan we opnieuw open”, klinkt het strijdvaardig.

Een bittere pil was het donderdag toen Désiré de Lille in Durbuy amper zes dagen na de opening weer de deuren moest sluiten vanwege het noodweer. Het water kwam uiteindelijk ook binnen en zette de hele zaak blank. Van de parketvloer blijft niets meer over.

Maar dat houdt chef Roger Van Damme niet tegen. Zaterdagmorgen zijn de werkzaamheden al begonnen. “We hebben nog geen elektriciteit, dus alles gebeurt met generatoren. Met man en macht zijn we de parket er beginnen uit halen. Nu staan er bouwdrogers om alles droog te krijgen. Dan zullen we een soort tapijt leggen en zaterdag gaan we weer open”, zegt Van Damme. “Het keukengerief voor de wafels, de pannenkoeken en de oliebollen is gelukkig gespaard gebleven, dus waarom niet.”

Roger Van Damme bij de opening van zijn zaak.

Over exact zeven dagen dus. “Ik wil laten zien dat we strijdvaardig zijn en niet bij de pakken blijven zitten. We moeten blijven vechten, tegen de natuur ook, en we zullen winnen. Eens ik iets in mijn hoofd heb, laat me dat ook niet los. Dus ik moet weer openen. Ik wil nog een stukje van het seizoen meepikken voor we in september sluiten en beginnen aan de grote renovatie die zich nu opdringt.”

Of er dan al opnieuw toeristen zullen zijn, kan de chef niet inschatten. “Maar dat maakt me eigenlijk weinig uit. Ik wil gewoon weer mijn werk doen en verdergaan. Ik wil ook wel een voorbeeld stellen aan anderen de alles kwijt zijn. Laat ons niet opgeven, samen komen we er wel door.”