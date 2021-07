Willy Naessens en Marie-Jeanne helpen Chiro uit de nood: “Ze mogen zelfs gebruik maken van het zwembad”

Wortegem-Petegem / Heist-op-den-Berg - Maandag nemen 116 jongens van Chiro Heist-Centrum hun intrek op de Strohoeve. Dat is de stoeterij van Willy Naessens. De Chiro was op kamp in Tenneville maar door het noodweer moet de Chiro nu uitwijken.

“Het noodweer, het zijn onmenselijke toestanden” zegt Willy Naessens. “Er zijn veel mensen zwaar getroffen, ook jeugdbewegingen zien hun kamp letterlijk in het water vallen. Ik heb Kelly, ons hoofd Marketing, gevraagd om contact te nemen met de Boerenbond. We hebben hier een grote paardenstoeterij en die mag gebruikt worden door jeugdgroepen.”

Vorig jaar kwamen jeugdverenigingen in de problemen door corona, dit jaar door het noodweer. En dus voelde Naessens zich geroepen om in de bres te springen. “We plaatsten een oproep in drie Facebookgroepen, en er was onmiddellijk veel reactie. Er is duidelijk nood aan veel nieuwe kampplaatsen voor zeer veel jeugdbewegingen. Chiro Heist-Centrum uit Heist-op-den-Berg was de eerste groep die ons contacteerde en zij komen zaterdag (vandaag, nvdr) al met de leiding. Ze gaan hun tenten opzetten op het grasveld naast de stoeterij. De stoeterij zelf heeft nieuwe douches en toiletten, de kookploeg zal binnen zijn intrek nemen. Maandag komen 116 jongens, op 28 juli worden ze afgelost door de meisjes. Die blijven tot 7 augustus.”

Plaats zat om een kamp op te zetten op de Strohoeve Foto: Peter Malaise

“Onze kamplek in Tenneville in de provincie Luxemburg is overstroomd” zegt Lorenz Van Aerde van Chiro Heist-Centrum. “De oud-leiding gaat zaterdag de tenten opbreken die we moesten achterlaten. Zelf zijn we nu bezig met de voorbereiding van het nieuwe kamp in Wortegem-Petegem. Alles ging snel, we gaan vandaag al de tenten opzetten en zien wel wat we allemaal kunnen doen van activiteiten. We zijn Willy heel dankbaar wat we bij hem terecht kunnen.”

“Een zwembad moeten ze alvast niet bouwen met strobalen”, zegt Willy’s echtgenote Marie-Jeanne nog. “Ze mogen gebruik maken van het paardenzwembad.”