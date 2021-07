Uitbraak vogelgriep in Moerzeke

Hamme / Moerzeke - Vrijdag werd in het Oost-Vlaamse Moerzeke een geval van de hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld. Dat meldt het FAVV zaterdag in een perscommuniqué. Het virus werd vastgesteld bij dieren van een hobbyhouder. In een perimeter rond de haard worden speciale maatregelen ingevoerd, zoals een buffer- en een bewakingszone.

In de bufferzone (500 meter) rond de haard moeten houders van pluimvee onder andere hun dieren binnen houden om contact met wilde vogels te vermijden. In een bredere bewakingszone (10 kilometer) moeten alle professionele pluimveehouders binnen de 24 uur een inventaris van hun dieren doorgeven. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) volgt de situatie op en staat in contact met Europese instanties en lidstaten.

Vogelgriep of aviaire influenza (AI) is een sterk besmettelijk virus waar wellicht alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Het circulerende virus is niet overdraagbaar op mensen. Er is ook geen enkel risico voor de consument, vlees en eieren kunnen in alle veiligheid worden gegeten.