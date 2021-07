Mama Els moet volle pot betalen voor baby bij concert Werchter parklife: “Ze zijn uit op winst”

Els Wauters, mama van Wilma, wil zaterdagmiddag met haar baby van 6 maanden oud naar Werchter parklife, omdat ze borstvoeding geeft. Maar ze moet voor Wilma 35 euro betalen. “Het voelt onrechtvaardig aan dat zo’n organisatie op deze manier uit is op winst.”

Enkele weken geleden kocht Els Wauters met drie vriendinnen een ‘bubbelticket’ voor het namiddagconcert van Werchter parklife. Vanaf 12.45 uur kunnen groepjes van vier er van een concert genieten. Door corona ziet Werchter er helemaal anders uit dan normaal. Op het programma zaterdagmiddag: De Mens + Ruben Block.

"Je koopt meteen vier tickets, per bubbel", vertelt Wauters. "Maar wij hebben een baby van zes maanden aan wie ik borstvoeding geef en die ik dus moeilijk kan achterlaten voor een langere periode. Voor de zekerheid nam ik op voorhand even contact op om na te gaan of ik Wilma zeker mee mocht nemen." Wauters kwam van een kale reis terug. Niet alleen zou ze de volle pot moeten betalen - Werchter heeft geen kinderprijzen - ze zou meteen een ticket voor een volledige bubbel van vier moeten kopen als ze Wilma mee wil nemen om haar te voeden. Prijskaartje: 140 euro.

"Enerzijds zegt Werchter dat iedereen welkom is, maar anderzijds raden ze het af om met jonge kinderen te komen. Het lijkt er vooral op dat Live Nation hier geld uit wil slaan. Het voelt onrechtvaardig aan dat zo’n organisatie op deze manier uit is op winst."

Werchter parklife is geen plaats voor kinderen, benadrukt woordvoerster Nele Bigaré. "Hier zijn veel mensen, er speelt luide muziek, dit is niet de ideale omgeving voor kinderen. Ook niet voor een baby. Mevrouw mag komen, we kunnen niemand zeggen wat te doen, maar voor een kind betaal je ook een ticket."

Dat baby’s die borstvoeding krijgen niet welkom zijn op een zittend namiddagconcert, begrijpt Els Wauters niet. "Het is dus ook geen plek voor borstvoedende mama’s?"

Bigaré laat weten dat moeders wel kunnen afkolven aan de Rode Kruisstand. "Maar er zijn bijvoorbeeld geen faciliteiten voor kinderen bij het sanitair."