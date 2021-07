Doodstraf voor ‘Hollywood Ripper’ na moord op twee vrouwen

Een 45-jarige moordenaar die bekendstaat als de ‘Hollywood Ripper’ heeft in de Verenigde Staten de doodstraf opgelegd gekregen. Michael Gargiulo vermoordde twee vrouwen en probeerde ook een derde om het leven te brengen. Zij overleefde de aanval en kon een verklaring afleggen.

Een van de slachtoffers was de 22-jarige Ashley Ellerin, die in 2001 dood is aangetroffen in haar huis in Hollywood. Ze was met 47 messteken om het leven gebracht. Ellerin stond op het punt om af te spreken met acteur Ashton Kutcher, die zelf ook getuigde tijdens het proces tegen Gargiulo.

Afgeslacht

Het tweede slachtoffer was de 32-jarige Maria Bruno, die in 2005 in haar slaap was aangevallen. Aanklagers verklaarden dat ze “letterlijk is afgeslacht” door de moordenaar. Die zou het voorzien hebben gehad op vrouwen die bij hem in de buurt woonden. Hij zou vervolgens het perfecte moment hebben afgewacht om ze ’s nachts te overvallen.

Gargiulo betoogde volgens Amerikaanse media dat hij onschuldig is. Hij verweet zijn advocaten dat ze hem zelf niet lieten getuigen tijdens zijn proces. “Ik ben erin geluisd door rechercheurs met tunnelvisie”, hield hij de rechter voor.

Steekwonden

De Amerikaan kon worden opgepakt nadat in 2008 een vrouw was aangevallen in haar appartement in Santa Monica, vlakbij Los Angeles. De vrouw liep meerdere steekwonden op, maar wist haar belager uiteindelijk te verjagen. Aanklagers voerden haar op als belangrijke getuige.

Hoewel Gargiulo ter dood is veroordeeld, wordt die straf voorlopig niet uitgevoerd. De gouverneur Gavin Newsom van Californië liet executies in 2019 stopzetten.