Bres in Demer raakt niet gedicht, bewoners zien water nog steeds stijgen: “Wie weet wat er nog gaat komen?”

Herk-de-Stad -

Bang afwachten of de miljoenen liters water uit de Demer hen bereikt. Meer kunnen de bewoners van de Neerstraat in Schulen niet doen nadat een grote bres in de Demerdijk niet gedicht kon worden. “De dijk is te instabiel, het leven van de medewerkers kwam in gevaar”, zegt burgemeester Bert Moyaers (Vooruit).