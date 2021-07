Ooggetuigen filmen hoe woonboot vergaat in Maas na wateroverlast in Luik

Enkele uren nadat een eerste boot in enkele seconden wegzonk in de Maas, in buurt van de jachthaven in Luik, is er een tweede boot gezonken. Door de sterke stroming en het hoge waterpeil van de Maas, bevonden de boten zich in een onstabiele positie. Er waren volop stabilisatiewerken aan de gang en terwijl er geprobeerd werd deze woonboot te stabiliseren, zonk de “Quintus Quarter” vrijdagavond kort na 20 u ’s avonds.