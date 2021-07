Dode bij ongeval met jacht in Hamme

Hamme / Moerzeke - Bij een ongeval met een jacht op de Schelde in Hamme (Oost-Vlaanderen) is zaterdagochtend een man overleden. De boot met twee mannen aan boord ging over de kop na een aanvaring met een staketsel. Een andere persoon werd naar het ziekenhuis gevoerd en verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval vond zaterdagochtend plaats ter hoogte van Driegoten in Hamme. Op dat moment waren er twee zestigers aan boord. Ze verloren de controle over het stuur, waarop de boot tegen een staketsel vaarde en overkop ging. Bij het ongeval liet de stuurman van de boot het leven, de andere man werd naar het ziekenhuis gebracht maar verkeert niet in levensgevaar.

Het parket Oost-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de reden en omstandigheden van het ongeval, meer info is voorlopig niet bekend.