Twee kinderen overleven val van 8 meter uit woning in Oostenrijk

Twee meisjes hebben in Oostenrijk een val van bijna 8 meter uit de ouderlijke woning overleefd. Dat heeft de politie zaterdag gemeld.

Volgens de politie was de moeder de woning in Schlins, in de deelstaat Vorarlberg in het westen van Oostenrijk, aan het opruimen, terwijl haar dochters van 4 en 6 jaar bij een open raam aan het spelen waren. Het raam was wel beveiligd met twee houten latten, maar die waren niet goed bevestigd. En toen de kinderen ertegen leunden, begaf de constructie het. De twee vielen vanop de derde verdieping naar beneden.

De meisjes kunnen het gelukkig nog navertellen. Een van hen brak haar dij, het andere kind hield enkel kneuzingen over aan de val.