KV Oostende vergeet te scoren tegen Moeskroen en trekt met twijfels richting competitiestart

Oostende - Dan mag je opnieuw naar het stadion... en zie je geen goals. KV Oostende bleef steken op een brilscore tegen Moeskroen tijdens de generale repetitie op het nieuwe seizoen, al hadden de Kustboys wél kansen bij de vleet. De afwerking bleek een manco. Zouden ze Sakala en Hjulsager, die niet vervangen werden, al missen aan zee?

De laatste oefengalop voor het echte werk volgend weekend was er eentje waar KV Oostende de twijfels van zich moest afspelen. Door de wisselende resultaten tijdens de (karige) oefenwedstrijden, maar ook door het feit dat de kern nog een aantal extra benen kan gebruiken. Met Stiers, Osifo en Berthe kwamen drie beloften tussen de lijnen: het wil wel wat zeggen. Na het vertrek van smaakmakers zoals Hjulsager en Sakala is het wel een opsteker dat Gueye nog rondloopt in Oostende. Het woelwater is meer dan ooit de kapstok van de ploeg. En als het goed zit in zijn hoofd, is hij van levensbelang. En dat wilde Senegalees duidelijk tonen na de Europe Play-offs van vorig seizoen, waar hij door disciplinaire problemen en een rode kaart amper in actie kwam. Al faalden zijn pogingen keer op keer.

Beloften moeten spitsen vervangen

Eerst werd zijn goal op aangeven van D’Haese - bedrijvige wedstrijd - al na een kwartiertje afgekeurd voor buitenspel. Die beslissing klopte, want tijdens de oefenmatch in de Diaz Arena was er zelfs een VAR aanwezig. KVO meest gevaarlijke en aanwezige ploeg, maar vaak stokte hij bij de laatste pass of de afwerking. We blijven op dezelfde nagel kloppen: dat is een kwestie van kwaliteit. Net voor de rust kreeg Gueye ook nog een prima kans, al zag de spits zijn schot onbesuisd gaan. 0-0 was de ruststand, en in de tribune lieten ze dat niet aan hun hart komen. De Kustboys waren content dat ze voor het eerst in bijna een jaar nog eens een pot voetbal in het stadion zagen en zongen erop los.

Na de rust ging het festivals van de missers gewoon lekker door. Eerst mocht Gueye alleen op de Moeskroen-goalie gaan... om dan de bal kinderlijk uit zijn voeten te laten graaien. Minuten later vuurde Kvasina de bal tijdens een goede kans vanop links zelfs over de zijlijn. Blessin had tijdens de rust de helft van de ploeg gewisseld, gaandeweg volgde de rest. Alleen Gueye en Kvasina bleven tot in de slotfase staan in de spits. Dan pas werden ze vervangen. Waarom? Simpel: KV Oostende hééft geen andere aanvallers, op enkele beloften na. Het moest zelfs nog opletten dat Moeskroen niet met de winst ging lopen, ware het niet dat de ingevallen Theate goed ingreep. Aan de overkant braken de Kustboys nog een paar keer goed door. De ingevallen Berthe kopte een corner rakelings naast, Theate zag zijn afvallende bal in extremis gepareerd. Maar scoren lukte dus niet meer. Met een brilscore en een twijfels opent KVO volgende week de competitie thuis tegen Charleroi. Op hoop van zegen.

KV OOSTENDE: Schelfhout (46’ Trautner), Jäkel, Hendry (46’ Tanghe), Medley (46’ Theate), D’Arpino (70’ Patoulidis), Osifo (46’ Rocha), D’Haese (46’ Capon), Ndicka (60’ Bouali), Boonen (46’ Bätzner), Kvasina (82’ Berthe), Gueye (84’ Stiers)

DOELPUNTEN: -