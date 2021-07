Vierjarig kind rijdt met limousine Belg aan in Monaco

Een 4-jarig jongetje dat erin geslaagd was achter het stuur te kruipen van een limousine van zijn vader in Monaco, heeft een voetganger aangereden. Het slachtoffer, een Belg die in Monaco woont, moest worden geopereerd, maar verkeert niet meer in levensgevaar. Dat werd vernomen bij de politie van de dwergstaat.

De Bentley-limousine is van een Armeense familie uit Tsjechië, die in Monaco verbleef in het Hôtel de Paris. De bestuurder van de limo was op het plein voor het hotel uitgestapt om de sleutels te overhandigen aan een hotelbediende die het voertuig zou parkeren. Maar het kind dat op de achterbank zat, slaagde erin uit te stappen, rond de auto te gaan en achter het stuur plaats te nemen. Hij duwde op het gaspedaal, waarna de limousine vooruitschoot.

Daarbij werd de voetganger, een Belgische bedrijfsleider die in Monaco woont, geraakt. Hij had net het hotel verlaten. De Monegaskische politie voert een onderzoek. Dat moet onder meer uitwijzen hoe het mogelijk is dat de limousine vooruitschoot, terwijl de sleutels niet meer in het contact zaten.