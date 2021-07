Charleroi sluit voorbereiding af met nederlaag

Ter afsluiting van de stage in het Nederlandse Garderen oefende Charleroi nog tegen het Griekse PAOK. Edward Still begon met wat wellicht zijn basisploeg op speeldag 1 zal zijn, al kan het nog zijn dat Van Cleemput de plek van de jonge Tchatchoua inneemt. De Carolo’s zagen rond het half uur Dessoleil uitvallen na een duel met een tegenstander. Gezien het gebrek aan verdedigers hopen de Carolo’s dat de blessure van hun aanvoerder mee valt. Voor rust was het Koffi die twee keer de meubels moest redden voor Charleroi, maar de Henegouwers lieten zelf ook enkele knappe dingen zien.