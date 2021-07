Premier De Croo en Commissievoorzitter Von der Leyen steken slachtoffers Pepinster hart onder de riem

Premier Alexander De Croo heeft zaterdagmiddag omstreeks 12.30 uur samen met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet, eurocommissaris Didier Reynders en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een bezoek gebracht aan Pepinster, een van de zwaarst getroffen gemeenten na de overstromingen van de voorbije dagen.

De Croo onderstreepte waarom het belangrijk was om ter plaatste te gaan: enerzijds om de slachtoffers een hart onder de riem te steken en anderzijds om de schade op te meten. “Het is onze opdracht om de mensen na een dergelijke situatie te helpen om hun waardigheid terug te vinden. We moeten ook helpen om deze gemeente, waarvan het centrum volledig verwoest is, opnieuw op te bouwen”, zei de eerste minister.

De Croo wees ook op de aanwezigheid van de Commissievoorzitter. “De Europese Commissie beschikt over middelen die nuttig kunnen zijn in de heropbouw. Het is belangrijk om die heropbouw zo snel mogelijk te starten.”

In de buurt waar een twintigtal huizen zijn ingestort onder de kracht van het wassende water, legde een familie uit hoe ze samen met de buren - 19 personen in totaal - naar het dak zijn kunnen vluchten waar ze negen uur later in veiligheid werden gebracht.

“Ik bewonder de moed van de burgers waarmee we hebben gesproken. Ik wil hen zeggen dat wij, als Europeanen, aan hun zijde staan in deze moeilijke tijd. Wij delen jullie rouw, maar het is ook enkel samen dat we hieruit kunnen geraken. Europa helpt al en zal dat ook blijven doen. Meer dan 170 reddingswerkers uit verschillende Europese landen werden ingezet en het Europees mechanisme voor civiele bescherming werd geactiveerd”, benadrukte von der Leyen. “De Europese Unie staat zij aan zij met België in de heropbouw”, voegde ze eraan toe.

Later op zaterdag trekt De Croo nog naar Eupen en Maaseik.

