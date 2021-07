OEFENWEDSTRIJDEN. KV Mechelen tankt vertrouwen tegen Griekse tegenstander, Zulte Waregem kan galawedstrijd niet winnen

Zes dagen voor de start van de Jupiler Pro League 2021-2022 wordt er nog steeds duchtig geoefend door onze eersteklassers. Sommigen nemen het op tegen andere Belgische ploegen, terwijl anderen hun tegenstander over de grens zochten. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden van zaterdag!

ZULTE WAREGEM - UTRECHT: 0-0

In zijn galawedstrijd tegen het Nederlandse Utrecht trad Zulte Waregem voor het eerst aan in de Elindus Arena. Het Regenboogstadion, de naam althans, is vanaf nu geschiedenis. Utrecht toonde zich in deze oefencampagne al meermaals de boeman van de Belgische clubs, maar Essevee was niet onder de indruk. Het startte goed en eiste meteen de bal op. Aanvankelijk leverde dat niet veel dreiging op, maar de thuisploeg groeide wel in de partij.

Vooral Jean-Luc Dompé leek er zin in te hebben. Bij elke gevaarlijke actie was hij betrokken. Met zijn typische actie – naar binnen komen en trappen – zorgde hij voor de eerste grote doelkans, maar de bal ging naast. Even later raakte Utrecht-verdediger Ter Havest de bal dramatisch slecht, maar Dompé kon niet profiteren. Tussendoor had Ramselaar de enige Nederlandse doelkans over geknald. Essevee stak in de eerste helft nog enkele keren de neus aan het venster, maar scoren lukte niet.

Na rust ging Zulte Waregem door op zijn elan. Het bleef goed voetballen en er was ook een superreflex van Martin Paes nodig om de kopbal van Hubert uit zijn doel te gooien. Ook op de hernemening van Sissako stond hij pal. Het bleef wel opletten voor Essevee, want Utrecht kon er enkele keren gevaarlijk uitkomen. Grote reddingen moest Bostyn, die bij de rust Bossut was komen vervangen, niet verrichten.

Naarmate de wedstrijd vorderde nam Utrecht wel de bovenhand. Het hield de bal iets beter in de ploeg en werd steeds gevaarlijker. Op een van de uitbraken moest Bostyn alle zeilen bijzetten om Sylla van de openingsgoal te houden. Essevee kwam ook goed weg dat Balk de rebound onbegrijpelijk miste. Utrecht ging nog voorzichtig op zoek naar de openingsgoal, maar Bostyn stond pal. Aan de overkant was Zulte Waregem nog eens gevaarlijk na geklungel in de Utrecht-defensie, maar gescoord werd er niet meer.

Geen winst, maar wel een prestatie waarop Essevee kan bouwen. Volgende week zaterdag opent Zulte Waregem zijn seizoen op het veld van OH Leuven.

Zulte Waregem: Bossut (46’ Bostyn), Humphreys, Pletinckx (75’ Van Aken), De Bock, Ciranni, Hubert (84’ De Smet), Sissako (67’ Berahino), Govea (80’ De Neve), Vigen (75’ Seck), Dompé, Vossen (67’ Gano)

Doelpunten: /

KV MECHELEN - VOLOS: 2-1

Acht dagen voor de competitieopener tegen Antwerp (zondag 25/7 om 13.30 uur) startte KV tegen de Grieken met wat sterk leek op een typeploeg. Van de gevestigde waarden ontbraken alleen Peyre (quadriceps) en Storm (herstellend van een rugblessure, speelt morgen nog tegen Westerlo). In de spits koos Vrancken opnieuw voor de combinatie Druijf-Cuypers en in doel kreeg Gaëtan Coucke de voorkeur op Yannick Thoelen. De jongste van de twee Limburgse doelmannen lijkt voorlopig over de beste papieren te beschikken om aan de competitie te beginnen.

Potige pot

De Griekse bezoekers, vorig seizoen als zevende geëindigd in de Griekse Super League, deden hun reputatie alle eer aan en maakten er een pittige en vooral potige oefenpot van. Mechelen versierde de eerste kansen via zijn bedrijvige aanvalsduo. Na een aflegger van Druijf trapte Cuypers ver naast en op een doorgekopte bal van Cuypers geraakte Druijf niet voorbij de Griekse doelman.

Iets voor het halfuur kwam Volos dichtbij de openingstreffer. Bartolo haalde gevaarlijk uit van buiten de zestien maar Coucke schudde een geweldige redding uit zijn mouw en duwde de bal via de paal in corner. Enkele minuten later trapte Schoofs KV op voorsprong. Cuypers veroverde de bal op links waarna KV het mooi uitspeelde met de aanvoerder als laatste stationnetje (1-0).

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Cuypers matchwinnaar

Achterin kuiste nieuwkomer Vinicius Souza veel op. Het Griekse gevaar beperkte zich tot twee kopballen op hoekschop van verdediger Gülen. Toch klommen de Grieken halfweg de tweede helft langszij. De ingevallen Onur Kaya verloor de bal op de middenlijn waarna Volos op de tegenaanval kon scoren via Fernandes. Kaya was gebrand om zijn foutje snel recht te zetten. Een minuut na de gelijkmaker vond hij met een lage voorzet Cuypers in de zestien, die in één tijd afwerkte (2-1).

In de slotfase gingen de Grieken nog tevergeefs op zoek naar een gelijkmaker en deelden in die zoektocht nog een paar extra tikken uit. Rob Schoofs had er al een paar geïncasseerd en werd uit voorzorg naar de kant gehaald. KV overleefde het Griekse eindoffensief zonder kleerscheuren en mag met vertrouwen uitkijken naar de eerste competitieopdracht tegen Antwerp. Morgen om 11 uur werken de andere spelers van de Mechelse A-kern de laatste match van de oefencampagne af tegen Westerlo.

KV Mechelen: Coucke - Walsh, Vanlerberghe, Souza (62’ Bateau), Bijker - Hairemans (46’ Kaya), Oum Gouet, Schoofs (82’ Asare), Mrabti - Cuypers, Druijf (62’ Engvall)

Doelpunten: 29’ Schoofs 1-0, 66’ Fernandes 1-1, 67’ Cuypers 2-1

KV OOSTENDE - MOESKROEN: 0-0

De laatste oefengalop voor het echte werk volgend weekend was er eentje waar KV Oostende de twijfels van zich moest afspelen. Door de wisselende resultaten tijdens de (karige) oefenwedstrijden, maar ook door het feit dat de kern nog een aantal extra benen kan gebruiken. Met Stiers, Osifo en Berthe kwamen drie beloften tussen de lijnen: het wil wel wat zeggen.

Na het vertrek van smaakmakers zoals Hjulsager en Sakala is het wel een opsteker dat Gueye nog rondloopt in Oostende. Het woelwater is meer dan ooit de kapstok van de ploeg. En als het goed zit in zijn hoofd, is hij van levensbelang. En dat wilde Senegalees duidelijk tonen na de Europe Play-offs van vorig seizoen, waar hij door disciplinaire problemen en een rode kaart amper in actie kwam. Al faalden zijn pogingen keer op keer.

Beloften moeten spitsen vervangen

Eerst werd zijn goal op aangeven van D’Haese - bedrijvige wedstrijd - al na een kwartiertje afgekeurd voor buitenspel. Die beslissing klopte, want tijdens de oefenmatch in de Diaz Arena was er zelfs een VAR aanwezig. KVO meest gevaarlijke en aanwezige ploeg, maar vaak stokte hij bij de laatste pass of de afwerking. We blijven op dezelfde nagel kloppen: dat is een kwestie van kwaliteit. Net voor de rust kreeg Gueye ook nog een prima kans, al zag de spits zijn schot onbesuisd gaan. 0-0 was de ruststand, en in de tribune lieten ze dat niet aan hun hart komen. De Kustboys waren content dat ze voor het eerst in bijna een jaar nog eens een pot voetbal in het stadion zagen en zongen erop los.

Na de rust ging het festivals van de missers gewoon lekker door. Eerst mocht Gueye alleen op de Moeskroen-goalie gaan... om dan de bal kinderlijk uit zijn voeten te laten graaien. Minuten later vuurde Kvasina de bal tijdens een goede kans vanop links zelfs over de zijlijn. Blessin had tijdens de rust de helft van de ploeg gewisseld, gaandeweg volgde de rest. Alleen Gueye en Kvasina bleven tot in de slotfase staan in de spits. Dan pas werden ze vervangen. Waarom? Simpel: KV Oostende hééft geen andere aanvallers, op enkele beloften na.

Het moest zelfs nog opletten dat Moeskroen niet met de winst ging lopen, ware het niet dat de ingevallen Theate goed ingreep. Aan de overkant braken de Kustboys nog een paar keer goed door. De ingevallen Berthe kopte een corner rakelings naast, Theate zag zijn afvallende bal in extremis gepareerd. Maar scoren lukte dus niet meer. Met een brilscore en een twijfels opent KVO volgende week de competitie thuis tegen Charleroi. Op hoop van zegen.

KV Oostende: Schelfhout (46’ Trautner), Jäkel, Hendry (46’ Tanghe), Medley (46’ Theate), D’Arpino (70’ Patoulidis), Osifo (46’ Rocha), D’Haese (46’ Capon), Ndicka (60’ Bouali), Boonen (46’ Bätzner), Kvasina (82’ Berthe), Gueye (84’ Stiers)

Doelpunten: /