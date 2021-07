Bij het neerstorten van een vliegtuigje in het zuidwesten van Duitsland zijn volgens de politie zaterdag drie mensen omgekomen.

Het gaat om een Piper die zaterdagmorgen in Stuttgart was opgestegen en neerstortte nabij Steinenbronn in de staat Baden-Württemberg.

De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, net als de oorzaak van de crash.