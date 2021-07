Wie zich niet kon laten vaccineren door watersnood kan vaccinatie gewoon verplaatsen

Wie door de watersnood zijn afspraak heeft gemist om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 kan met zijn vaccinatiecode zijn oorspronkelijke afspraak annuleren en een nieuwe afspraak maken zonder een nieuwe uitnodiging af te wachten. Dat is tenminste het geval voor wie in Brussel, Vlaanderen of de Duitstalige Gemeenschap woont. Wie in Wallonië woont, moet contact opnemen met het contact center op het nummer 0800/45.019 om de vaccinatie te verplaatsen, zo delen de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum mee.

Meer concrete details zijn te vinden op de website www.info-coronavirus.be van de FOD Volksgezondheid en het Crisiscentrum. Zo wordt ook meegegeven dat wie zijn vaccinatiecode kwijt is die kan terugvinden op MijnHealthViewer. Als dat niet lukt, moet het betrokken vaccinatiecentrum gebeld worden. Opmerkelijk is wel dat een persoon die zijn tweede prik niet heeft kunnen krijgen binnen de normale termijn zijn recht op twee gratis PCR-tests slechts behoudt als de tweede vaccinatie binnen de zeven dagen na de normale termijn plaatsvindt.

Op de website staan ook richtlijnen voor wie verplicht getest moest worden, maar die test door de ramp niet kon laten doorgaan. Zo kan een nieuwe afspraak ingepland worden als de testcode niet vervallen is. In het andere geval is een test niet langer zinvol. De politie voert wel tijdelijk een gedoogbeleid voor personen die terugkeren na een verblijf in een rode zone en die zich in de rampgebieden in een benarde situatie bevinden, klinkt het ook.