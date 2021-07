Duizenden ‘ramptoeristen’ op de oevers om de overstroomde Maas te zien: “Ze is wel echt heel breed”

Duizenden toeristen zijn zaterdag naar de Maasvallei gegaan om de overstroomde Maas te zien. De meeste ‘ramptoeristen’ waren met de fiets aan de Maas. Het veerpont in Meeswijk, Kotem, de Maasbrug in Maaseik of Heppeneert waren druk bezochte locaties.

Langs de Labaerdijk in Maaseik lijkt het zo nu en dan op de zeedijk in Blankenberge. Heel veel mensen wandelen over de dijk om uit te kijken over de brede Maas. “Ze is wel echt heel breed,” aldus Jean ...