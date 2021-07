Vrachtwagens vol hulpgoederen staan klaar om van de kust naar getroffen gebieden te vertrekken: “Wat daar gebeurd is, treft elke Belg”

Knokke-Heist / Blankenberge -

Ook in de Oostkust ontstond er een massale solidariteitsactie na de extreme overstromingen . Zowel in Blankenberge als in Knokke-Heist vertrekken vrachtwagens vol met hulpgoederen volgende week richting de getroffen gebieden in Wallonië. Waarom men aan de kust zo meeleeft? Omdat we vaak zélf op vakantie gaan naar de Ardennen. “Ik was er vorige week nog: dit is een heel raar gevoel”, zegt Lien.