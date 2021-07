REACTIES. Genk-spelers kijken alweer vooruit, Brandon Mechele hecht veel waarde aan gewonnen Supercup: “Een prijs is een prijs”

De kop is eraf. Met de gewonnen Supercup heeft Club Brugge zijn seizoen ingezet zoals het het vorige seizoen had afgesloten. Met een prijs. En daar was gelegenheidsaanvoerder Brandon Mechele heel tevreden mee. “Dit staat mooi op ons palmares.” De spelers van Racing Genk maalden dan weer niet te veel om de nederlaag.

“Het is onze eerste officiële match en het is meteen prijs. Fantastisch”, zei een breed glimlachende Brandon Mechele, die bij afwezigheid van Vormer, Vanaken en Mignolet aanvoerder was van Club. “De aanwezigheid van onze supporters was precies iets nieuws. Ze gaven ons zoveel energie. Nu voelen we meteen wat we vorig seizoen gemist hebben, ondanks de goede resultaten. De supporters hebben ons echt gepusht. Het was gewoon genieten.”

“We probeerden veel intensiteit in ons spel te steken en dan staat het publiek achter ons, hoewel het stadion nog niet vol zat. Of dit een echte trofee is? Een prijs is een prijs. Dit is toch mooi meegenomen en staat mooi op ons palmares.”

Senne Lammens: “Boost door de fans”

“Het is super om dit als debuut te mogen meemaken”, zei Senne Lammens, die zijn grote vuurdoop in Jan Breydel beleefde.”Een eerste keer is altijd speciaal. Oefenwedstrijden zijn toch niet hetzelfde. Je krijgt een boost door de sfeer die de fans creëren. Het was super om in Jan Breydel te kunnen spelen.”

“Ik ben blij als ik vanavond mijn verdienste heb kunnen leveren”, zei de jonge doelman na zijn eerste grote wedstrijd voor Club Brugge. “Jammer van die late tegengoal. De sfeer gaf me misschien een boost om te veel te willen laten zien. Daar kan ik zeker nog uit leren.”

Foto: BELGA

Maarten Vandevoordt: “We missen nog wat spelers”

“Het is jammer om hier te verliezen. We kunnen beter voetballen dan dit, maar we missen nog wat spelers. Het eerste kwartier was niet ons beste moment, maar uiteindelijk hebben we wel kansen bijeen gespeeld. Er kwam ruimte in het midden en dan konden we een mannetje vinden. Dat ging gemakkelijker.”

“We moeten hier niet te lang mee blijven zitten. Volgende week start de competitie al. Daar zijn we zeker en vast klaar voor.”

Foto: Isosport

Mike Trésor: “Ze scoorden op dodelijk moment”

“Ik was zeer tevreden dat ik aan de wedstrijd mocht beginnen”, zei aanwinst Trésor. “We gaven het te snel weg na onze belangrijke openingsgoal. Daarna was het een dodelijk moment toen zij de 2-1 maakten. Bovendien speelden ze thuis.”

“Of ik mijn plek in dit elftal gevonden heb? Ik weet het niet. Ik probeer mijn best te doen als de trainer mij de kans geeft. Het is allemaal nieuw natuurlijk, maar ik vond dat het vrij gemakkelijk ging. Ook de samenwerking met Bogonda verliep vlot. Hij is technisch gevaarlijk en gebruikt goed zijn snelheid.”

Tot slot viel nog de vraag hoe we hem moeten noemen, want zijn naam is voluit Mike Trésor Ndayishimiye. “Houd het maar bij Mike Trésor”, was hij duidelijk.