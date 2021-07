Zomerse temperaturen, kwik stijgt plaatselijk tot 26 graden

Er is zondagochtend mogelijk kans op wat lokaal ochtendgrijs en lage bewolking, vooral dan in de Ardennen. Na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs wordt het vrij zonnig met in de namiddag enkele stapelwolken. De maxima schommelen tussen 20 of 21 graden vlak aan zee en in de Hoge Venen, en 25 of plaatselijk 26 graden elders, zo meldt het KMI.