Lichaam van meisje (15) dat tijdens kamp in Ourthe viel gevonden in Hotton

Een boer in Hampteaux (Hotton) heeft het lichaam van een meisje gevonden in een van zijn velden. Volgens de burgemeester van de gemeente gaat het om het meisje van 15 dat woensdag in Marcourt, een deelgemeente van Rendeux, verdween toen ze meegesleurd werd door de rivier.

“De man was zijn hekken aan het herstellen, die beschadigd waren door de overstromingen, toen hij het lichaam van een jong meisje zag”, verklaarde Jacques Chaplier, burgemeester van Hotton, aan Sudinfo. Volgens hem gaat het om het 15-jarige meisje dat in Rendeux verdween toen ze met enkele andere kinderen aan het spelen was en in de Ourthe viel.

Het meisje was op zomerkamp met de organisatie ‘United World Colleges’ (UWC) in een vakantiecentrum in Marcourt.

Sinds woensdag werd er naar haar gezocht. Onder meer de Cel Vermiste Personen van de federale politie werd ingeschakeld. Maar die zoekactie leverde niets op, tot zaterdagavond dus.