Dodentol na overstromingen loopt op tot 27, nog 103 personen zijn vermist

Het aantal bevestigde dodelijke slachtoffers na de overstromingen in het zuiden van het land is gestegen naar 27. Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum zaterdagavond. Exact 103 anderen zijn nog steeds vermist.

Vele mensen zijn hun telefoon kwijt of kunnen die niet opladen. Anderen werden in het ziekenhuis opgenomen zonder identiteitspapieren of hebben nog niet de mogelijkheid gehad om contact op te nemen met familieleden. Daarom roept het Crisiscentrum iedereen die zijn familie of vrienden nog niet heeft kunnen contacteren op om dit aan de hulpdiensten te melden. Wie informatie zoekt over een familielid of vriend, kan terecht bij de lokale politiezone die alle informatie over vermiste personen verzamelt.

Voor praktische vragen kan iedereen terecht op het gratis informatienummer 1771.

Steun

Voor wie steun wil bieden aan de slachtoffers vraagt het Nationaal Crisiscentrum om een gift over te maken op het rekeningnummer van het Rode Kruis: BE70 0000 0000 2525. Wie als vrijwilliger wil meehelpen, kan zich aanmelden op het crisisvrijwilligersplatform van het Rode Kruis.

Het Crisiscentrum raadt af om op eigen houtje naar de getroffen gebieden te trekken. “Wacht op een specifieke oproep van het Rode Kruis of van een gemeente om materiaal te doneren of te brengen”, klinkt het.

