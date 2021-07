Opnieuw meer dan 1.000 besmettingen in Israël, maatregelen worden verstrengd

Voor het eerst in vier maanden tijd heeft Israël opnieuw meer dan 1.000 coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit de cijfers die het ministerie van Gezondheid zaterdag bekendmaakte.

De afgelopen 24 uur werden 1.118 nieuwe infecties geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds midden maart. Ter vergelijking: op het toppunt van de pandemie in januari werden in Israël dagelijks meer dan 10.000 coronabesmettingen opgetekend.

Premier Naftali Bennett verwees naar de meer besmettelijke deltavariant als oorzaak van de stijgende cijfers. “De vaccins blijken minder werkzaam tegen de deltavariant dan we hadden gehoopt”, aldus Bennett. Daarom worden vanaf woensdag opnieuw beperkingen ingevoerd op evenementen met meer dan 100 personen binnen. Enkel mensen die gevaccineerd zijn, een besmetting hebben doorgemaakt of een negatief testresultaat kunnen voorleggen, mogen dergelijke evenementen nog bijwonen. Bovendien worden ook mondmaskers binnen weer verplicht.

In Israël heeft 62 procent van de bevolking minstens een eerste coronaprik gekregen. Zowat 56 procent is volledig ingeënt.