Niels Destadsbader schenkt opbrengst concert aan de slachtoffers van de waterramp

Dinsdag 20 juli is afgekondigd als een dag van nationale rouw. Die avond speelt Niels Destadsbader een concert in de Ghelamco Arena in Gent. Om de vele slachtoffers van de overstromingen een hart onder de riem te steken, schenkt hij de opbrengst van de concertavond integraal aan de solidariteitsactie van Het Rode Kruis #helpenhelpt.

“Iedereen heeft de verschrikkelijke beelden en verhalen meegekregen. Dat leeft ook bij ons, bij de band en de crew. Je wilt die mensen in nood graag helpen, maar je kan zelf zo weinig doen”, zegt de zanger.

“Even dachten we erover na om de avond af te gelasten, uit respect voor wat gebeurd is. Alleen zouden we opnieuw heel wat fans moeten teleurstellen, voor de zoveelste keer al sinds corona. Dan leek dit ons een betere manier om ons steentje bij te dragen. Ook voor de mensen in het stadion is het een fijne gedachte dat hun geld wordt ingezet om anderen te helpen. Want als je zelf zoiets zou meemaken, hoop je ook dat anderen voor jou hetzelfde zouden doen.”