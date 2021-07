Baseballwedstrijd stilgelegd in Washington na schietpartij buiten stadion

In de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. is zaterdag een baseballwedstrijd tussen de Washington Nationals en de San Diego Padres stilgelegd na een schietpartij buiten het stadion. Volgens de lokale politie raakten drie personen gewond.

Toeschouwers in het stadion konden de geweerschoten horen. De match werd stilgelegd omwille van een incident, klonk het bij de organisatoren. Journalisten ter plaatse hoorden een tiental schoten. Nadien werd de toeschouwers gevraagd het stadion te verlaten.

In eerste instantie meldde de politie van Washington via Twitter dat twee personen gewond raakten bij de schietpartij. Een onderzoek loopt en er is geen dreiging meer, luidde het. Nadien voegde het politiekorps toe dat nog twee andere slachtoffers zich naar het ziekenhuis begeven hadden. Later stelde de politie het aantal gewonden nogmaals bij tot drie. Twee van de gewonden bevonden zich in een van de twee wagens die betrokken waren bij de schietpartij. De derde gewonde is een vrouw die zich op het moment van de feiten op het voetpad bevond.

“Op geen enkel moment zijn de personen in het stadion in gevaar geweest. Alles heeft zich buiten het stadion afgespeeld”, verklaarde Ashan Benedict van de politie van Washington.

De match zal zondag hernomen worden.