Een op de vijf deelnemers VAB-enquête twijfelt nog om deze zomer op vakantie te gaan

Bijna de helft van de deelnemers aan een korte online enquête van VAB twijfelt nog of gaat zeker niet op vakantie deze zomer. Zij stellen de vakantie uit. Dat deelt VAB zondag mee. Op de VAB-klantenservice zou de twijfel goed te voelen zijn, met vele vragen die binnenstromen over de maatregelen ter plaatse en dan vooral of en wanneer een coronapaspoort noodzakelijk is.

Exact 21 procent van de 1.400 deelnemers aan de enquête gaf aan dat ze nog niet op vakantie zijn geweest en nog twijfelen. Nog eens 24 procent gaat zeker niet. Verder is 6 procent al op vakantie geweest, en niet van plan nog te gaan, 17 procent is al op vakantie geweest, en gaat nog een keer, en 28 procent is nog niet op vakantie geweest, maar heeft concrete plannen. Ongeveer de helft van de 31- tot 45-jarigen behoort tot die laatste categorie.

VAB vroeg ook waarom respondenten hun vakantie willen uitstellen. Vier op de tien vinden vakantie op dit moment “te veel gedoe”. Ongeveer een derde is bang voor de gevolgen van corona. En drie op de tien willen niet in quarantaine op bestemming of bij terugkeer. Een op de tien geeft aan dat hij of zij, of de partner, nog niet volledig gevaccineerd is.

Tot slot gaan drie op de tien respondenten die nog plannen hebben deze zomer gewoon in België op vakantie. Een op de vijf wil naar Franrijk, een op de tien naar Spanje. De auto is bij de deelnemers aan de enquête het populairste vervoermiddel op vakantie: zeven op de tien nemen de auto. Bij de achttien- tot dertigjarigen kiezen vier op de tien voor het vliegtuig.

Overigens was er zaterdag zeer veel verkeer naar Italië, deelt VAB nog mee. In Frankrijk stond opnieuw meer dan duizend kilometer file, gevoelig meer dan vorig jaar.