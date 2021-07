Ophef rond lachende toppoliticus Laschet tijdens bezoek aan Duits rampgebied

In Duitsland is er heel wat ophef ontstaan nadat Armin Laschet (CDU) al lachend gefilmd werd, terwijl hij een bezoek bracht aan het zwaar door het noodweer getroffen Erftstadt. Laschet is deelstaatpremier en de mogelijke opvolger van Angela Merkel als bondskanselier.

Laschet was te zien tijdens de speech van Duits president Frank-Walter Steinmeier. Hij staat in de achtergrond samen met enkele anderen te lachen en te babbelen, terwijl Steinmeier de hulpverleners bedankt en zijn medeleven betuigt aan de slachtoffers. Daarmee slaat Laschet geen goed figuur, klinkt het in Duitsland. Intussen moest hij zich ook al verontschuldigen voor zijn ongepaste optreden voor de camera’s.